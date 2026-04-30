Los planes que no te puedes perder en Vigo para disfrutar con tu madre este próximo fin de semana

Fin de semana largo para vigueses y viguesas. Desde el Día del Trabajador hasta el Día de la Madre, podrán disfrutar del mejor ocio, con actividades para todos los públicos. Humor y danza acompañarán a los vecinos y vecinas de Vigo durante el próximo fin de semana.

Tres de los mejores monologuistas de España aterrizarán en los próximos días para actuar en el Teatro Afundación, así como miles de bailarinas que encontrarán en el Auditorio Mar de Vigo el mejor escenario para ejecutar sus movimientos.

Vigueses y viguesas podrán disfrutar de sus familias al máximo el Día de la Madre. Siempre y cuando el tiempo acompañe: MeteoGalicia prevé precipitaciones hasta este jueves, aunque la probabilidad de lluvia vuelve a aumentar para el sábado 2 de mayo.

30 de abril

Cartel promocinal de Yunez Chaib

El fin de semana en Vigo comenzará con lo mejor de la comedia en castellano. El cómico Yunez Chaib aterrizará este jueves 30 de abril en el Auditorio Teatro Afundación con un espectáculo de una hora. El mallorquín compagina las actuaciones en directo con sus colaboraciones en La Revuelta de RTVE.

El show comienza a las 20:30 horas y todavía quedan entradas disponibles a la venta. Se pueden adquirir a partir de 19,80 euros en la plataforma de ATaquilla.

Cartel del Vigo Porté

Aunque este miércoles 29 de abril ya se han realizado algunas actividades y la presentación oficial en Vialia, es este jueves cuando el baile inunde el Auditorio Mar de Vigo. Las master class de Vigo Porté tendrán lugar este 30 de abril, antes del comienzo de la competición este 1 de mayo, Día del Trabajador.

Pero la cultura se expande más allá de la frontera de la ciudad olívica. Desde este 29 de abril hasta el 3 de mayo, Tui celebrará la XXII edición del Play-Doc International Film Festival. Se trata de un evento de referencia para el cine documental y uno de los más consolidados del género en España.

Durante cinco días a cineastas, profesionales del sector y público en general disfrutarán del cine de no ficción. Y es que el festival mantiene su apuesta por obras de autor, propuestas innovadoras y miradas singulares que exploran la realidad desde diferentes perspectivas. Las entradas para las diferentes sesiones se pueden comprar en este enlace.

1 de mayo

La música acompañará a los vigueses durante el Día del Trabajador, en el que Vigo acoge tres manifestaciones para exigir a las autoridades mejores condiciones labores. Las salas olívicas se preparan para llenar con algunos de los conciertos más esperados para el público independiente.

Pese a la suspensión del concierto de Familia Caamaño en la Fábrica de Chocolate, los habituales de Churruca podrán disfrutar de música en directo en la Sala Mondo. El dúo australiano RIPSHIP, que ha sido telonero de leyendas del rock como Jack White y Osees, encandilará al público olívico con sus estribillos pegadizos.

Cartel promocional de Diva de Barrio, de Isabel Rey

Mientras en el Auditorio Mar de Vigo más de mil bailarinas emocionan con sus pasos a los vecinos de Vigo, las risas contagiarán al público del Teatro Afundación a las 20:30 horas. La cómica Isabel Rey tratará de llenar el principal teatro olívica con su show 'Diva de barrio'.

Durante 85 minutos, la madrileña protagonizará un espectáculo lleno de nostalgia y humor. A través de sus vivencias, Isabel nos confronta con un mundo donde aparentamos felicidad a través de redes sociales, pero por dentro cargamos con "más drama que una telenovela".

2 de mayo

La música también será protagonista durante el sábado noche. Portosanto, el renovado proyecto liderado por Nuno Pico, de Grande Amore, presentará su primer disco 'Ten que haber un sitio para nós' en la Fábrica de Chocolate este 2 de mayo a las 22:00 horas.

Este mismo sábado comenzarán las actividades por el Día das Letras Galegas en Vigo. Tendrá lugar el 'Correlingua' organizado por el Concello, que contará con la participación de alumnos de centros escolares de la ciudad.

Cartel promocional de David Cepo

Además, el stand-up volverá al Teatro Afundación de Vigo a las 19:00 horas. El cómico madrileño David Cepo protagonizará un espectáculo de 80 minutos. "La cercanía es su sello, y su objetivo es hacer reír a todos los asistentes", se afirma en la descripción del evento en ATaquilla, donde están disponibles las entradas.

3 de mayo

Los paseos de Samil, Bouzas y la ETEA serán los principales atractivos del próximo domingo. Si el tiempo acompaña, las familias viguesas disfrutarán al máximo del Día de la Madre: los restaurantes llevan semanas con las reservas completas y las floristerías llevan días preparando sus ramos favoritos.

Ahora bien, en Vigo siempre hay hueco para la música, sea en los chiringuitos de la playa o en pleno centro. Ólöf Arnalds, colaboradora de artistas como Björk o Sigur Rós, llega al jardín de la Fundación Sales este domingo, a la 13:00 horas, con su nuevo disco. En caso de condiciones meteorológicas adversas, esta sesión vermú se trasladará al Museo Marco.