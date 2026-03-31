Así será el nuevo Maui Los Olmos, que abre este martes en Vigo tras el cierre de O Pirata

O Pirata dice adiós. El chiringuito del número 22 de la Avenida de Samil cierra sus puertas como tal tras más de una década de atardeceres, conciertos, eventos temáticos y tarde-noches incomparables frente al mar de Vigo. Una gestión impecable de un espacio que deja a los vigueses los mejores recuerdos.

Este espacio privilegiado no ha tardado nada en encontrar quién maneje el timón. Hoy mismo, 31 de marzo, se inaugurará el nuevo Maui Los Olmos con un listón verdaderamente alto. Eso sí, parece que la nueva gerencia ha puesto, literalmente, toda la carne —aunque también habrá opción vegana— en el asador. Y es que nada menos que tres foodtrucks integrarán el nuevo espacio: Se trata de Koa Poke, Niño Corvo y PPANG Sándwiches Coreanos. Se trata, tal y como precisan desde la nueva gerencia, de la misma experiencia culinaria que ofrece el Maui de Patos.

Precisamente, en esta nueva etapa, Maui Los Olmos promete "más terraza y más mesas". Los conciertos no se detendrán este verano en la playa olívica: Habrá un escenario Mahou para conciertos y música en vivo.

Desde Maui Los Olmos recuerdan que este es un local "muy estratégico", "el primero al final del paseo de Samil" y que funcionará "con un concepto muy similar al de Patos" con "tardeos, música en vivo, sunset, ambiente relajado para disfrutar del sur de Galicia".