La Semana Santa 2026 convivirá con A Reconquista: toda la programación

Procesión de Nuestro Padre Jesús del Silencio entrando en la calle del Príncipe en 2023. @marnotesvigo

A Reconquista capta todos los focos durante este fin de semana en Vigo. Ahora bien, los más devotos no están esperando a expulsar a las tropas napoleónicas, sino a las procesiones de la Semana Santa olívica de 2026.

Entre choripanes, pandeiretas y gaitas, Vigo también tendrá un hueco para los actos religiosos de esta época del año. Las procesiones comenzarán este domingo 29 de octubre y terminarán el próximo 5 de abril, con el Domingo de Pascua.

Las palmas y los olivos volverán a las calles del centro, donde los vigueses más devotos celebrarán los últimos momentos de Cristo en la Tierra. Bouzas será el otro epicentro de la Semana Santa, con la procesión del Nazareno y la Doloresa.

Programación

Domingo 29 de marzo

11:00 horas: Bendición de Ramos y Santa Misa en la iglesia de María Auxiliadora, presidida por el obispo de Tui-Vigo, Mons. Antonio Valín.

12:00 horas: Salida de la procesión del Domingo de Ramos, desde Ronda de D. Bosco.

12:25 horas: Procesión de la Borriquita en la iglesia de San Miguel de Bouzas.

12:45 horas: A su llegada a Porta do Sol, habrá una bendición de palmas y olivos. Acto seguido, la procesión continuará hasta el templo de Santiago el Mayor.

13:30 horas: La procesión del Domingo de Ramos finalizará en el templo parroquial de Santiago el Mayor. Allí tendrá lugar después la Santa Misa.

30, 31 de marzo y 1 de abril

19:00 horas: La parroquia de Santiago el Mayor celebrará un triduo en los días previos al Triduo Pascual.

Miércoles 1 de abril

19:30 horas: La parroquia de Santiago el Mayor celebra la Santa Misa con invocación a la Virgen de la Amargura, a cargo de la oferente designada.

Jueves Santo, 2 de abril

19:00 horas: Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa desde la iglesia del Divino Salvador.

20:00 horas: Procesión del Nazareno y la Dolorosa desde la iglesia de San Miguel de Bouzas.

20:30 horas: Salida de la procesión desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

22:30 horas: La iglesia de Santiago El Mayor acoge una Hora Santa.

Viernes Santo, 3 de abril

20:00 horas: Desenclavo y procesión del Santo Entierro en la iglesia de San Miguel de Bouzas.

20:30 horas: Salida de la procesión desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

20:30 horas: Salida de la procesión del Santo Entierro desde la Basílica de Santa María.

23:00 horas: Cursillos de Cristiandad organiza un Vía Crucis entorno al monte de A Guía.

Domingo de Pascua, 5 de abril