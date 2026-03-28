Qué hacer este sábado 28 de marzo en la Reconquista de Vigo 2026
Vigueses y viguesas vivirán este sábado su gran día, con regueifas, foliadas, gaiteiros y muchos choripanes
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Los vigueses y las viguesas vivirán su gran día este sábado 28 de marzo, en el que los leales, fieles y valerosos vecinos de la ciudad olívica echaron a las tropas napoleónicas en 1809. Regueifas, foliadas, gaiteiros y muchos choripanes entretendrán a locales y turistas durante esta jornada festiva.
Tras la apertura del mercado este viernes a las 17:00 horas, la Reconquista ha invadido las agendas de todos los vigueses y viguesas. Más aún este 28 de marzo, cuando el olor a choripán llegará a Moaña y Cangas y la música popular hará bailar hasta al más tieso.
El gran festivo olívico comenzará a las 11:00 horas con la apertura del tradicional mercado, cuyo cierre está programado a las 23:30 horas. Durante el día, locales y turistas podrán disfrutar de diversas actuaciones y la primera de las representaciones del fin de semana: el asalto al carro de suministros.
Programación
- 11:00 horas: Mercado tradicional
- 11:15 horas: Apertura de la zona infantil (Plaza del Berbés)
- 11:30 horas: Fiesta infantil (Paseo de Alfonso. Organiza AF El Fiadeiro)
- 12:00 horas: Charla histórica «El Vigo que vieron los franceses durante la Reconquista» de Jorge Lamas Dueño (Instituto de Estudios Vigueses) en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello)
- 12:00 horas: Asalto al carro en la Plaza del Berbés
- 12:00 horas: Actuación «Peter Punk» (Torreiro Plaza de los Ratones)
- 12:30 horas: Actuación de la Escuela de Baile Tradicional de la AVC Casco Vello (Torreiro del Berbés)
- 12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)
- 13:00 horas: Obradoiro de baile (Torreiro Eduardo Chao. Organiza A Buxaina)
- 13:00 horas: Ruada de Gaiteir@s
- 13:30 horas: Actuación de «Arghalleiros» (Torreiro Estrella Galicia)
- 15:30 horas: Ruada de Gaiteir@s
- 16:00 horas: Charla histórica «Introducción a las armas y uniformes de la época Napoleónica» por Club Deportivo de Esgrima Histórica FALCATA-HEMA en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Viejo)
- 16:00 horas: Taller de Danzas del Mundo (Torreiro Estrella Galicia)
- 16:30 horas: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Plaza de los Ratones)
- 17:00 horas: Actuación de «Ferreñas da Oliveira» (Torreiro Estrella Galicia)
- 17:30 horas: Actuación Títeres (Torreiro Central)
- 18:00 horas: Emboscada a patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso
- 18:15 horas: Actuación de «Peter Punk» (Torreiro de la Plaza de los Ratones)
- 18:30 horas: Ruada de Gaiteir@s
- 19:00 horas: Actuación de la Banda de Gaitas de la ETRAD (Torreiro Central)
- 19:30 horas: Regueifas (Torreiro de la Plaza de los Ratones)
- 20:00 horas: Ruada de Gaiteir@s
- 20:30 horas: Actuación del «Mago Kali» (Torreiro de la Plaza de los Ratones)
- 21:00 horas: Actuación pandereteiras «Ferreñas da Oliveira»
- 21:00 horas: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro del Berbés)
- 21:00 horas: Actuación de «Mari Carmen» (Torreiro Estrella Galicia)
- 21:30 horas: Actuación de «Orfeón Marinero del Berbés + Ardentía» (Torreiro Central)
- 23:30 horas: Cierre del mercado