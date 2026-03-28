Qué hacer este lunes 23 de marzo en la Reconquista de Vigo

Qué hacer este lunes 23 de marzo en la Reconquista de Vigo Treintayseis

Vivir

Qué hacer este sábado 28 de marzo en la Reconquista de Vigo 2026

Vigueses y viguesas vivirán este sábado su gran día, con regueifas, foliadas, gaiteiros y muchos choripanes

Podría interesarte: Restricciones de tráfico por la Reconquista de Vigo 2026: dónde aparcar y por dónde se podrá circular

Publicada
Actualizada

Los vigueses y las viguesas vivirán su gran día este sábado 28 de marzo, en el que los leales, fieles y valerosos vecinos de la ciudad olívica echaron a las tropas napoleónicas en 1809. Regueifas, foliadas, gaiteiros y muchos choripanes entretendrán a locales y turistas durante esta jornada festiva.

Tiendas que ofrecen en Vigo la posibilidad de vestirse para La Reconquista.

Tras la apertura del mercado este viernes a las 17:00 horas, la Reconquista ha invadido las agendas de todos los vigueses y viguesas. Más aún este 28 de marzo, cuando el olor a choripán llegará a Moaña y Cangas y la música popular hará bailar hasta al más tieso.

El gran festivo olívico comenzará a las 11:00 horas con la apertura del tradicional mercado, cuyo cierre está programado a las 23:30 horas. Durante el día, locales y turistas podrán disfrutar de diversas actuaciones y la primera de las representaciones del fin de semana: el asalto al carro de suministros.

Programación

  • 11:00 horas: Mercado tradicional
  • 11:15 horas: Apertura de la zona infantil (Plaza del Berbés)
  • 11:30 horas: Fiesta infantil (Paseo de Alfonso. Organiza AF El Fiadeiro)
  • 12:00 horas: Charla histórica «El Vigo que vieron los franceses durante la Reconquista» de Jorge Lamas Dueño (Instituto de Estudios Vigueses) en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello)
  • 12:00 horas: Asalto al carro en la Plaza del Berbés
  • 12:00 horas: Actuación «Peter Punk» (Torreiro Plaza de los Ratones)
  • 12:30 horas: Actuación de la Escuela de Baile Tradicional de la AVC Casco Vello (Torreiro del Berbés)
  • 12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)
  • 13:00 horas: Obradoiro de baile (Torreiro Eduardo Chao. Organiza A Buxaina)
  • 13:00 horas: Ruada de Gaiteir@s
  • 13:30 horas: Actuación de «Arghalleiros» (Torreiro Estrella Galicia)
  • 15:30 horas: Ruada de Gaiteir@s
  • 16:00 horas: Charla histórica «Introducción a las armas y uniformes de la época Napoleónica» por Club Deportivo de Esgrima Histórica FALCATA-HEMA en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Viejo)
  • 16:00 horas: Taller de Danzas del Mundo (Torreiro Estrella Galicia)
  • 16:30 horas: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Plaza de los Ratones)
  • 17:00 horas: Actuación de «Ferreñas da Oliveira» (Torreiro Estrella Galicia)
  • 17:30 horas: Actuación Títeres (Torreiro Central)
  • 18:00 horas: Emboscada a patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso
  • 18:15 horas: Actuación de «Peter Punk» (Torreiro de la Plaza de los Ratones)
  • 18:30 horas: Ruada de Gaiteir@s
  • 19:00 horas: Actuación de la Banda de Gaitas de la ETRAD (Torreiro Central)
  • 19:30 horas: Regueifas (Torreiro de la Plaza de los Ratones)
  • 20:00 horas: Ruada de Gaiteir@s
  • 20:30 horas: Actuación del «Mago Kali» (Torreiro de la Plaza de los Ratones)
  • 21:00 horas: Actuación pandereteiras «Ferreñas da Oliveira»
  • 21:00 horas: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro del Berbés)
  • 21:00 horas: Actuación de «Mari Carmen» (Torreiro Estrella Galicia)
  • 21:30 horas: Actuación de «Orfeón Marinero del Berbés + Ardentía» (Torreiro Central)
  • 23:30 horas: Cierre del mercado