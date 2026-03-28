Qué hacer este sábado 28 de marzo en la Reconquista de Vigo 2026

Los vigueses y las viguesas vivirán su gran día este sábado 28 de marzo, en el que los leales, fieles y valerosos vecinos de la ciudad olívica echaron a las tropas napoleónicas en 1809. Regueifas, foliadas, gaiteiros y muchos choripanes entretendrán a locales y turistas durante esta jornada festiva.

Tras la apertura del mercado este viernes a las 17:00 horas, la Reconquista ha invadido las agendas de todos los vigueses y viguesas. Más aún este 28 de marzo, cuando el olor a choripán llegará a Moaña y Cangas y la música popular hará bailar hasta al más tieso.

El gran festivo olívico comenzará a las 11:00 horas con la apertura del tradicional mercado, cuyo cierre está programado a las 23:30 horas. Durante el día, locales y turistas podrán disfrutar de diversas actuaciones y la primera de las representaciones del fin de semana: el asalto al carro de suministros.

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