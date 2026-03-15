El pueblo de 100 habitantes que esconde uno de los hoteles más mágicos: sobre un antiguo asentamiento templario

A la hora de elegir destino de vacaciones, Galicia está en la mente de muchas personas. Con el puente por el Día del Padre e incluso con la vista puesta ya en Semana Santa, muchos visitantes llegarán para pasar unos días de descanso.

La oferta de establecimientos hoteleros es tan amplia como diversa, con opciones para todos los gustos y presupuestos. Para quienes buscan una experiencia diferente y exclusiva, el Pazo de Eidián se presenta como una opción perfecta.

Habitaciones de lujo, piscina exterior y un olivo con 750 años de historia

En la pequeña aldea de Eidián (Pontevedra), de apenas un centenar de habitantes, se encuentra esta antigua casa solariega, construida a mediados del siglo XVI sobre un antiguo asentamiento templario.

En este contexto, el Pazo de Eidián fue testigo de historias fascinantes a lo largo de su existencia. Fue hogar de diversos señores, hijos y nietos de la familia López de Basarte, hasta que, durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840), fue transformado en acuartelamiento de las tropas leales a Isabel II.

A mediados del siglo XIX pasó a manos de la familia Pampín y, tras varios años de deterioro, entre 2003 y 2004 fue sometido a una completa obra de restauración y rehabilitación para convertirlo en la casa de turismo rural que es actualmente.

Habitación del Pazo de Eidián Pazo de Eidián (Facebook)

En cuanto a sus instalaciones, el Pazo de Eidián dispone de 12 habitaciones, con sus respectivos cuarto de baño, donde disfrutar de una estancia de lujo, con precios a partir de 75 euros, una cuidada decoración y todo tipo de comodidades para vivir una experiencia de diez.

De su interior destaca la hermosa lareira y los parladoiros de las ventanas, así como el comedor ubicado en la antigua zona utilizada por los soldados para defender la casa. "De ello dejan constancia las troneras que se abren a lo largo de los muros exteriores", señalan desde el Pazo.

Piscina exterior del Pazo de Eidián Pazo de Eidián (Facebook)

La cafetería, por otro lado, se encuentra en el antiguo lagar de la casa, que a lo largo del siglo XX tuvo un uso principalmente agrario. Merece una mención especial su finca de más de 15.000 metros cuadrados, que cuenta con un olivar de nada menos que 750 años, 10 metros de altura y 7.600 kilos.

En ella también se encuentra una pista de pádel y otra multijuegos, una zona para juegos tradicionales (petanca, llave, bolos...), y una piscina para darte un baño en plena naturaleza, así como una zona de relax con sala para masajes.

Además de ser un lugar ideal para descansar, el Pazo de Eidián también acoge celebraciones como bautizos, primeras comuniones, bodas o cumpleaños, todas ellas adaptadas a los gustos y necesidades de cada cliente, con una capacidad máxima de 50 personas.

Cómo llegar

Este hotel rural se ubica en el lugar de Eidián, sobre una pequeña colina y rodeado de bosques. Desde Vigo, la ruta más corta es por la AP-9, aunque para ahorrar el peaje también es posible tomar la autovía de las Rías Baixas. Desde A Coruña, la carretera AC-840 es la opción más rápida.