Vuelve a Galicia un mercadillo de oportunidades con rebajas hasta el 60% en electrodomésticos, muebles y más

En Galicia siempre encontramos la forma de disfrutar de planes diferentes, con experiencias que se salen de lo común y propuestas que nunca dejan de sorprender. Muchos municipios cuentan con una programación muy variada a lo largo de todo el año, con fiestas gastronómicas, verbenas y eventos de distintas temáticas.

Los mercadillos también forman parte de la cultura popular gallega, y son muchas las localidades que organizan varios de estos eventos a lo largo del año. Este es el caso de A Estrada (Pontevedra), que este fin de semana celebra dos citas destacadas: la 72ª Feria de antigüedades y la 14ª Feria de Oportunidades.

Feria de oportunidades con descuentos hasta el 60%

La 14ª Feria de Oportunidades del Comercio de A Estrada se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo en el recinto ferial del municipio, convirtiéndose una vez más en una cita destacada para quienes buscan realizar compras con increíbles descuentos.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos pabellones del recinto y aprovechar rebajas que alcanzarán hasta el 60% en una amplia variedad de productos.

Entre los artículos disponibles se podrán encontrar piezas de textil, calzado, mobiliario, electrodomésticos y descanso, entre otros. Esta diversidad convierte la feria en una excelente oportunidad para renovar ropa, adquirir complementos para el hogar o encontrar productos a precios muy reducidos y difíciles de dejar escapar.

El horario de la feria facilitará la asistencia del público durante todo el fin de semana. El viernes 13 de marzo abrirá sus puertas de 16:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado 14 y el domingo 15 el evento permanecerá abierto de 11:00 a 20:00 horas.

De forma paralela, el recinto ferial acogerá también la 72ª Feria de Antigüedades, un evento muy esperado por los amantes del coleccionismo y las piezas únicas. La muestra también contará con una exposición y venta de vehículos seminuevos y de ocasión.

Diversos expositores procedentes de distintos puntos de la región presentarán objetos antiguos, artesanía y artículos de colección, consolidando esta feria como un referente para aficionados y curiosos. Como incentivo adicional, la organización realizará el sorteo de una veintena de lotes promocionales.