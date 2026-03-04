Viaje especial a las islas de Ons y Sálvora por el 8M con experiencia gastronómica incluida: desde 25 euros

Este domingo, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Se trata de una jornada muy especial, en la que millones de mujeres de todo el mundo, sin importar su procedencia, su raza, su profesión ni su nivel de ingresos, salen a las calles por y para la igualdad.

Con motivo de esta fecha tan especial, la naviera Piratas de Nabia organiza este fin de semana un viaje especial conmemorativo para rendir homenaje a las mujeres que formaron parte de la historia y la vida cotidiana de dos de las islas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

Ruta guiada y cocido gallego para comer

Paralela a la programación de los municipios gallegos, así como a las manifestaciones convocadas el propio 8 de marzo, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una actividad muy especial este próximo domingo, para recordar el papel de las mujeres de las islas de Ons y de Sálvora.

Durante siglos, las mujeres de Ons y de Sálvora fueron pilares fundamentales de la vida en las islas. Mariscadoras, trabajadoras de la tierra y sostenedoras del hogar en contextos de especial aislamiento, su labor resultó decisiva para la supervivencia y desarrollo de estas comunidades.

Así pues, la iniciativa impulsada por la naviera Piratas de Nabia busca visibilizar esas historias, reconocer el esfuerzo de generaciones de mujeres vinculadas al mar, en una fecha especialmente significativa a nivel internacional.

En concreto, la iniciativa permitirá visitar dos islas en una misma jornada. Los asistentes podrán disfrutar de un viaje en barco, rutas guiadas y adentrarse en la divulgación histórica con perspectiva de género, poniendo el foco en el papel esencial que desempeñaron las mujeres en estos territorios insulares.

La salida está prevista desde el puerto de Bueu (Pontevedra) a las 10:00 horas, con regreso a las 17:30 horas. Durante la jornada, los participantes realizarán una ruta guiada en cada isla, donde se abordará la evolución social de estos enclaves y el protagonismo femenino en su historia.

"La actividad se desarrollará en el entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, bajo criterios de respeto y conservación ambiental, alineados con el compromiso de la naviera con el turismo responsable", informa Piratas de Nabia en un comunicado.

Como complemento a la jornada, quienes lo deseen podrán disfrutar de un cocido gallego en el restaurante Casa Acuña, en la isla de Ons, por 29 euros adicionales, incorporando así la tradición gastronómica local a la experiencia cultural.