¿Qué hacer hoy, sábado 21 de febrero, en Vigo por el Carnaval?
La programación continuará a partir de las 18:00 horas con las exequias fúnebres del Meco
Tras varios días de celebraciones y aplazamientos por la lluvia, el Carnaval llega a su fin en Vigo. La ciudad acoge este sábado la última jornada del Entroido.
Tras el concierto de ayer, viernes, de la Orquesta París de Noia, la programación comenzará a las 18:00 horas el espectáculo de fuego a cargo de A Saco Circo en Porta do Sol.
A continuación, a las 19:00 horas, será la Quema del Meco y a las 20:00 horas, las exequias fúnebres. El día se cerrará a las 21:00 horas con la lectura del acta del jurado del concurso de comparsas.
Sábado 21 de febrero
- Espectáculo de fuego a cargo de A Saco Circo en Porta do Sol, a las 18:00 horas
- Quema del Meco, a las 19:00 horas
- Exequias fúnebres del Meco, a las 20:00 horas
- Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas, a partir de las 21:00 horas