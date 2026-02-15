Así se vivió el sábado de Entroido en O Porriño (Pontevedra)

El Carnaval o, su versión gallega, el Entroido, sigue viviéndose en cada rincón de la comunidad con diferentes actos lúdicos, festivos y eminentemente tradicionales. Cada localidad tiene sus propias tradiciones y, entre ellas, también destacan las que posee O Porriño.

En la localidad porriñesa el sol permitió este pasado sábado celebrar una jornada llena de actividades. Se emitió el pregón y, coincidiendo con la conmemoración del Día de Los Enamorados, la tuna ofreció una actuación especial.

El resto del día se dividió entre "o xogo da ola", el desfile de comparsas y un ambiente carnavalero que llenó de vida, color y diversión el municipio.