¿Qué hacer hoy en Vigo por el Carnaval?

Este viernes arranca la programación del Carnaval en Vigo, pero lo hace afectado por la mala previsión meteorológica, que ha supuesto la cancelación de gran parte de los eventos programados para hoy en la calle.

Según informó ayer jueves el Concello, se han cancelado la animación de charangas y batucadas y el desfile de cabezudos por Príncipe.

Además, el concierto de la Orquesta París de Noia se traslada al siguiente viernes, 20 de febrero, a las 22:00 horas en la Puerta del Sol.

Por lo que este viernes, sólo se celebrará la Entronación del Meco, que será a las 20:30 horas.

Viernes 13 de febrero