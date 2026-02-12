Redondela hace frente al "neofascismo": Donald Trump arderá en el Meco

El Entroido de Redondela, fiel a su tradición de sátira social, quemará como Meco una figura que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, montado sobre un misil nuclear. Con un marcado tono crítico, la villa redondelana señala al mandatario como exponente de la extrema derecha y del fascismo contemporáneo, y denuncia el impacto que atribuye a sus políticas tanto en el ámbito interno como en el escenario internacional.

"Es un acto de repulsa ante las crueles redadas del ICE y la persecución sistemática de la población inmigrante bajo la administración Trump. La memoria de las víctimas de Minneapolis y la persistencia del racismo institucionalizado son ejes centrales de una quema que busca purificar, a través del fuego, el odio sembrado por las políticas supremacistas", explican desde el Concello.

Así, con este acto simbólico, Redondela alza la voz contra lo que califica como un "imperialismo sin complejos", ejemplificado en la intención de Trump de anexionar Groenlandia y en su papel determinante en el mantenimiento del genocidio en Gaza. Para el Entroido de Redondela, este Meco representa "el desprecio a los derechos humanos más básicos".

"Quemar la figura de Trump es quemar el fascismo, la xenofobia y la guerra. Es una apuesta simbólica por un mundo donde la vida esté por encima de los intereses geopolíticos", explicó la alcaldesa de la localidad, Digna Rivas.

La tradicional quema será el Martes de Entroido, el día 17, a las 19:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.