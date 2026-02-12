Bicos de Papel celebra este domingo en Vigo su novena gala solidaria con temática de Carnaval Concello de Vigo

La asociación Bicos de Papel celebrará este próximo domingo, 15 de febrero, su novena gala solidaria, una edición "todavía más especial" al coincidir con el Día Internacional del Cáncer Infantojuvenil, según ha explicado su directora, Natalia Dieste.

El evento tendrá lugar en el Teatro Cines Salesianos y, al coincidir también con la celebración del Carnaval, los niños que acudan disfrazados recibirán una "pequeña sorpresa". La apertura de puertas será a las 16:30 horas y habrá actividades previas en el hall, con pintacaras, photocall con personajes de Star Wars, talleres de chapas y propuestas para los más pequeños. La gala comenzará a las 17:30 horas.

Según ha avanzado Dieste, la recaudación de esta edición se destinará a un servicio de terapia ocupacional implantado recientemente por la entidad. "Tenemos una terapeuta ocupacional que está atendiendo ya a más de 10 niños, todos con derivados de tumor cerebral", ha detallado. "Se están notando muchas mejoras en la autonomía y en la calidad de vida de los niños", ha subrayado.

La directora también ha explicado que Bicos de Papel ha reforzado su estructura para poder ampliar la atención: "Nos hemos cambiado de oficina, en el mismo edificio, pero en la segunda planta, para tener un espacio más amplio y así poder dar un mejor servicio".

Sobre el escenario participarán artistas de la ciudad que se suman de manera altruista: Argonat Band, el coro Simia Show, Nelson Quinteiro y la escuela de danza Unidance.

Las entradas tendrá un precio de 8 euros y se pueden adquirir a través de la plataforma Mi grano de arena. Además, lo que se recaude, el Banco Mediolanum duplicará el importe.