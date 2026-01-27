Miel que vale oro en O Porriño (Pontevedra)

Toni Fernández, creador de la marca gallega Puramel Sacra, acaba de ganar dos medallas de oro en el París International Honey Awards, celebrado en la capital francesa. Más concretamente, se premió la calidad del producto, así como el diseño y presentación del mismo.

Por este motivo, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, recibió en la Casa Consistorial al apicultor, quien, además de las conseguidas recientemente, ya ostentaba otra medalla por su trabajo.

Lorenzo destacó que "estes recoñecementos internacionais amosan que a tradición apícola galega, combinada coan innovación e a calidade, pode competir ao máis alto nivel". Añadió que "Puramel Sacra é un exemplo de como o traballo do rural galego proxecta Galicia fóra das súas fronteiras".

Puramel Sacra se fundó hace tres años en O Saviñao, aunque la familia Fernández atesora cuatro generaciones dedicadas a la apicultura. El nombre se debe a la abuela de Toni, Pura, y destaca por la producción de miel monofloral de castaño de la Ribeira Sacra.

Fernández, por su parte, agradeció el reconocimiento del Concello: "Estas medallas supoñen unha enorme satisfacción persoal e profesional, porque detrás hai anos de traballo, formación e tradición familiar".