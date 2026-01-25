Quedar para pintar cerámicas y cuadros: El nuevo ocio en Vigo, ¿dónde hacerlo?

En algún momento de la historia reciente los vigueses hemos cambiado la pregunta "¿quedamos para salir de fiesta? por la de "¿quedamos para pintar?" Si hubo un tiempo en el que el desarrollo de las TIC y la influencia de la digitalización llevó al traste cualquier posibilidad de interacción humana, la sobresaturación en cuanto a lo anterior está llevando a muchas personas a interesarse por el mindfulness y la conexión con el momento presente. Hay quien opta por meditar, pero hay también quien elige actividades relacionadas con el desarrollo de las propias capacidades, en el caso que nos ocupa, artísticas.

Esta nueva corriente está llevando en Vigo a la apertura de distintos locales que ofrecen la posibilidad de pintar, durante un periodo de tiempo, charlar, y llevarte a casa el trabajo realizado. Los hay que, además, incluyen en el precio la posibilidad de degustar una tapa de quesos y una copa de vino. En este extremo, también hay locales -generalmente, especializados en brunch- que incorporan la actividad artística en momentos puntuales.

Por otro lado, profesionales de este ámbito también se están sumando a la organización de talleres puntuales, cada vez más frecuentes en la ciudad.

La fiebre por el arte personal y personalizado crece en Vigo, y estos son algunos de los lugares en los que es posible sumarse a esta nueva forma de ocio.

Pinta tu cerámica - Rúa de María Berdiales, 18, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra

En 2023 abrió sus puertas en María Berdiales la iniciativa "Pinta tu cerámica". Se trata de un espacio en el que es posible decorar una pieza cerámica elegida -el precio de la actividad es el coste de la pieza en cuestión- tras una explicación técnica. No es necesario contar con conocimientos previos y los materiales, así como el proceso de esmaltado y cocción, corren por cuenta del establecimiento.

Una vez el procedimiento de cocción de la creación concluya, se podrá acudir a las instalaciones a recogerla. Además, está abierta a los más pequeños de la casa y se permite la entrada de mascotas, pues es petfriendly.

La Pintoteca- Rúa Quintela, 29, Coia, 36209 Vigo, Pontevedra

La Pintoteca abrió sus puertas en Coia como una actividad que entremezcla el arte con la gastronomía. En este espacio es posible pintar un lienzo, en el plazo de dos horas, degustando una tapa de queso y una copa de vino -zumo en el caso de que el pintor o pintora no quiera alcohol-.

En el propio espacio hay acceso a una amplia gama de colores para pintar, así como a pinceles y lienzos. Se puede pintar con plantillas o de manera libre, pero no hay clases como tal. El precio ronda los 30 euros por sesión.

Appetit Ceramics - R. do Ecuador, 62, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra

Appetit Ceramics acaba de abrir sus puertas en Vigo. En este local, especializado en cerámica, se ofrecen clases semanales -dos horas a la semana, a un precio de 95 euros-, talleres puntuales -en la página web se enumeran las fechas disponibles y tienen un precio de 65 euros- y talleres privados -mínimo para cinco personas y con un precio de 39 euros-. También hay bonos regalo.

Appetit destaca por su diversidad y el gusto de las creaciones que salen de sus hornos. Además, también es posible elaborar otro tipo de elementos más allá de las piezas meramente decorativas, como velas o adornos.

La Nueva Boheme Brunch Vigo - R. do Ecuador, 20, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra -

La Nueva Boheme es uno de los ejemplos de local de tipo brunch, en los que es posible combinar puntualmente la actividad artística en uno de los talleres puntuales que, en ocasiones, ofrecen, con un desayuno o brunch.

Cabe destacar los temáticos celebrados en Navidad, con la posibilidad de pintar un lienzo, plato o una taza, o el de Halloween. En estos casos el precio incluye tanto la comida, como los materiales y es una bonita oportunidad para compartir tiempo con amigas.

Ola Estudio Cerámico - Rúa dos Canteiros, 162 (Matamá, Vigo)

En Vigo también se puede aprender sobre cerámica de la mano de artistas locales de renombre dedicados a este arte. Es el caso de Abi Castillo que, desde su taller en Matamá, se ha lanzado a organizar talleres abiertos al público para ilustrarle sobre el arte del barro.

El primero se celebró en Navidad, pero habrá más coincidiendo con otras fechas destacadas. Tan solo será necesario estar atentos a sus perfiles en redes sociales.

En este caso, la clase, de cuatro horas, incluye una formación y asesoramiento en primera persona, así como todos los materiales necesarios y el proceso final de cocción y esmaltado. Toda la actividad ronda los 60 euros.