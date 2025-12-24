La iniciativa navideña más curiosa está en Xinzo (Ourense): Una "agrocabalgata" con tractores
Decenas de tractores recorrerán la villa ataviados con luces de colores y adornos. Se trata de generar un gran ambiente festivo al tiempo que se pone en valor al principal sector económico de esta villa ourensana
Xinzo de Limia, una de las "despensas" de Galicia y que tiene en el sector agrícola su principal actividad económica, volverá a gozar, un año más, de una iniciativa que ya se ha vuelto tradición: Se trata de su "agrocabalgata".
Decenas de tractores de los productores de la Comarca de A Limia volverán a tomar las calles con motivo de la Nochebuena esta misma tarde. Lo harán ataviados con luces navideñas, adornos y mucho color.
Así, estos vehículos saldrán a la calle a partir de las 18:00 horas desde el antiguo matadero, en la Avenida de Madrid. Luego recorrerán la Praza Maior, Curros Enríquez, Rúa Cruceiro, Marcelo Macías, Rotonda do Pombal, Praza Maior, Dous de Maio, Rúa Ladeira, Rosalía de Castro y Curros Enríquez (aparcamiento).
Quien quiera disfrutar estas Navidades de una cabalgata distinta, puede desplazarse hasta Xinzo de Limia.