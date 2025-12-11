Todos los planes de este fin de semana en Vigo: Reinventio, El Musical de Tarzán, Javi Durán y más

Nos adentramos en el mes de diciembre con los usuales planes de Navidad en la ciudad olívica: las asombrosas luces del centro, mercadillos, pistas de hielo y mucho más. No dudes en pasarte a dar un paseo por las localizaciones señaladas para disfrutar del ambiente festivo que cada día crece más en Vigo.

Entre las novedades más destacadas del fin de semana tenemos el espectáculo de Reinventio, la representación de Tarzán, El Musical y el nuevo show humorístico de Javi Durán.

Conciertos del fin de semana

Uno de los conciertos del fin de semana será un gran Homenaje a Carlos Gardel

Las citas musicales de este fin de semana estarán protagonizadas por Gabriel Grossi y un Homenaje a Carlos Gardel, el mayor exponente del Tango, coincidiendo con el día de su nacimiento.

El jueves 11 a las 21:00 horas empezamos a calentar motores para el fin de semana en La Pecera de Vigo, donde el maestro de la armónica, Gabriel Grossi, actuará. Es un artista único: tiene 15 discos editados y ha sido finalista de tres Grammy Latinos.

Otro de los grandes conciertos de estos días también tendrá lugar hoy, jueves 11, a las 21:30 horas. Será un Homenaje a Carlos Gardel en La casa de Arriba de la mano de los músicos Frans Banfield, Alberto Cunha, Guillermo Gagliardi, Juamna Ons y Juan Santome.

Luces, mercadillos y atracciones de Vigo

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo Lino Escurís

Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre.

En Treintayseis hemos elaborado una breve guía de todas las actividades más relevantes de esta edición de 2025:

Luces y adornos navideños

Árbol de Navidad gigante - Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol

Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol Bola de Navidad - En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola

En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola Muñeco de nieve gigante - Situado en el Centro Comercial Vialia

Situado en el Centro Comercial Vialia Estrella de Belén - En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de artes y oficios

- En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de artes y oficios Ángeles gigantes tocando la trompeta - En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo

En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo Bosque Animado - En la Calle Policarpo Sanz

- En la Calle Policarpo Sanz Poblado de Navidad - En la Plaza da Pedra

- En la Plaza da Pedra Duendes Gigantes - En García Borbón

- En García Borbón Pórticos de Navidad - En Elduayen

- En Elduayen Bosque neurálgico de la Navidad - En la Porta do Sol

Mercados navideños

Mercadillo de la Alameda de Plaza de Compostela - Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más

Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más Mercadillo de Alameda de Bouzas - Complementario al anterior

Complementario al anterior Mercadillo del Centro Comercial Vialia - Contará con 75 casetas de diferentes opciones navideñas

Atracciones

Noria gigante - Ubicada en la Plaza de Compostela

Ubicada en la Plaza de Compostela Pistas de hielo - Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia

Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia Tren turístico - Dos trenes que recorren el centro de la ciudad y la zona de As Travesas.

Otras actividades

Belén Monumental - Como novedad de esta edición del año 2025, Cies Market presenta un gran belén con 20 figuras a tamaño real

Espectáculo Dopamina de Javi Durán

El humorista Javi Durán visitará la ciudad herculina con su espectáculo 'Dopamina'

Este viernes 12, la sensación de Instagram y TikTok, Javi Durán, visitará la sala Supersonic a las 22:00 horas para presentar su nuevo show en directo: Dopamina.

En este espectáculo combinará stand up, interacción con el público y alguna que otra canción para no darle ni un solo descanso a las risas.

Las entradas están a la venta desde 15 euros en taquilla.com

Tarzán, El Musical

El Musical de Tarzán llega a la ciudad olívica a mediados de mes

El sábado 13 y domingo 14 en el Auditorio Mar de Vigo se podrá disfrutar del musical de una de las películas más icónicas de nuestra infancia: Tarzán.

La historia da inicio con John, el hijo de una pareja de aristócratas fallecida a finales del siglo XIX. El muchacho aprendió a convivir con una manada de gorilas, aunque esto cambia cuando conoce a Jane, parte de un equipo de investigadores.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este emocionante musical con canciones originales e historia que consiguió enamorar a varias generaciones.

Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 40 euros.

Espectáculo de magia e ilusionismo REINVENTIO

El gran espectáculo REINVENTIO llega a la ciudad herculina a inicios del año 2026

El domingo 14 llegan al Teatro Afundación de la ciudad olívica dos sesiones exclusivas del nuevo espectáculo REINVENTIO. La primera de ellas iniciará a las 18:00 horas y la segunda será a partir de las 20:30 horas.

Este emocionante show fusiona magistralmente el circo, la danza y la magia para sumergir al público en un universo onírico similar a un cabaret narrativo vibrante.

Toda la familia podrá disfrutar de apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad... ¡Y muchísimo más! ¿Lo quieres descubrir? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas de REINVENTIO en Ataquilla.com desde 11,60 euros.

XVII edición de Milla Vigo + 11

El cartel de la carrera popular que tendrá lugar este domingo en la ciudad olívica

El domingo 14 tendrá lugar un nuevo evento de atletismo en la ciudad olívica. En esta ocasión, podremos disfrutar de la XVII edición de Milla Vigo + 11, que constará de un recorrido de 1.609 metros.

La salida y la meta se encuentran en la Rúa Lamelas.

La categoría absoluta empezará a correr a las 10:30 horas, mientras que los corredores menores empezarán a salir a partir de las 11:55 horas. La longitud del circuito se les asignará en función de su edad.

Pistas de Hielo - Vialia on Ice y Samil

La Navidad de Vigo, sobre hielo Treintayseis

Por un lado, el espacio Vialia on Ice ha sido instalado durante todo el mes de diciembre para ofrecer a niños y adultos una experiencia navideña inolvidable. Además, será complementada con la presencia de un mercadillo de 75 casetas y el muñeco de nieve gigante luminoso.

La pista de hielo instalada en el Centro Comercial Vialia dispone de 540 metros cuadrados donde podrá patinar todo aquel que lo desee. ¡No hay límite de edad!

También habrá una pista de hielo infantil de 200 metros cuadrados, un tobogán de trineos neumáticos y un tren de navidad.

Por otro lado, el barrio olívico de Samil se suma a las actividades navideñas con la instalación de una pista de hielo de tamaño medio, ideal para los pequeños y adolescentes, y un recorrido de karts.

Los horarios de los días lectivos serán de 16:30 a 22:00 horas, mientras que los de vacaciones, festivos y fin de semana serán de 11:00 a 22:30 horas.

Por otro lado, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero los horarios serán de 11:00 a 19:00 horas.

Por último, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será de 16:30 a 22:30 horas.

Explora Dinosaurs

La exposición que adultos y niños podrán disfrutar estas Navidades

La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público todo el mes de diciembre. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.

Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de animatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:

Las entradas están a la venta desde 10 euros para los adultos y 8 euros para los niños de entre 2 y 12 años. Se pueden conseguir online en ticketrona.com

Circo de Nadal - Viaxe a Polaris

El espectáculo circense de 'Viaxe a Polaris' se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre

El Circo de Nadal, que ya hizo su parada en la ciudad olívica el pasado 29 de noviembre, presenta a lo largo de todo el mes de diciembre su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).

El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con toda la familia!