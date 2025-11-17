Vialia Vigo también le da la bienvenida a la Navidad con el encendido de su árbol Treintayseis

El efecto dominó del encendido de las luces de Navidad en Vigo ha comenzado. Tras el clásico acto celebrado el pasado sábado, este lunes fue el Centro Comercial Vialia el que ha puesto en marcha sus adornos lumínicos a las 19:00 horas.

El maestro de ceremonias ha sido, como no, el alcalde Abel Caballero, que ha bromeado con los fallos técnicos ocurridos en el encendido de las luces desde la Puerta del Sol a causa de un pequeño cortocircuito, que provocó que el árbol se apagase segundos después de iluminarse y que, a continuación, tardase más de lo previsto en lanzar su juego de luces acompañado del Happy Xmas de John Lennon.

"Hicimos una película, que era simular que se había estropeado. ¿Y de qué está hablando toda España ahora? De que el árbol de Vigo estuvo apagado 3 minutos, así que hay 47 millones de personas hablando del árbol de Navidad de Vigo", ha explicado Caballero.

"Los grinch estaban encantados, pero encendió enseguida y están rabiando", continuó antes de encender las luces, con previa "amenaza" al técnico encargado del encendido en el Centro Comercial.

Así, repitió la cuenta atrás en inglés, castellano y gallego para accionar el botón rojo que encendió las luces de Vialia. Un "Bosque Mágico", según explican desde la empresa que gestiona el centro comercial, "que invita a vivir una experiencia sensorial inmersiva que combina la serenidad de un bosque cubierto de nieve".