La 'catedral' de hormigón más alta de Galicia: 141 metros de altura y 536 hectómetros cúbicos de capacidad

Galicia cuenta con numerosos embalses distribuidos por todo su territorio. Algunos de ellos se ordenaron en el régimen de Franco, mientras que otros no tienen relación con el dictador. Entre estos últimos destaca el embalse de As Portas, situado en Vilariño de Conso y Viana do Bolo (Ourense).

Finalizado en 1974, el embalse de As Portas posee la presa más alta de Galicia, con una altura de 141 metros. Su capacidad alcanza los 535,7 hm3, y está formado por el río Camba y los valles de sus afluentes, conformando un impresionante entorno natural e hidráulico.

La presa más alta de Galicia

Presa del embalse de As Portas iagua.es

El embalse de As Portas se sitúa entre dos municipios ourensanos. Aunque la mayor parte del agua embalsada pertenece a Vilariño de Conso, la imponente presa de hormigón se encuentra al límite con Viana do Bolo.

El embalse recibe el agua del río Camba -afluente del Bibei y, por tanto, del río Sil-. Su construcción se finalizó en el año 1974 y supuso la inundación del valle del Camba, incluyendo la aldea de Veigas de Camba, con una superficie anegada de más de 1.000 hectáreas.

Con una capacidad de 535,7 hectómetros cúbicos, As Portas es el segundo mayor embalse de Galicia, por detrás del de Belesar (655 hm3), pero cuenta con la presa más alta de la comunidad, alcanzando los 141 metros de altura desde sus cimientos, frente a los 132 de Belesar.

Por otro lado, la presa de As Portas tiene una longitud de coronación de 477 metros.

La central hidroeléctrica de As Portas