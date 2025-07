Jácome, alcalde de Ourense, estrena las Termas do Muíño sin camiseta y con una concelleira en bañador

♨️ 💧 Libre acceso ya a las más bonitas de Orense: Termas do Muiño.



La Xunta de Galicia recomienda no bañarse debido a una normativa autonómica surrealista: las aguas no están catalogadas ni como agua de río,ni termal, ni de piscina con depuradora.



El Concello hace análisis… pic.twitter.com/3qUXycjBVx