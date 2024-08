Las últimas grandes fiestas de agosto cerca de Vigo: Verbenas, ruadas y concierto de Amparanoia

La cuenta atrás para las Festas do Cristo do Consolo de Cangas (Pontevedra) ha terminado y los vecinos de esta localidad frente a Vigo tienen por delante nueve jornadas, del viernes 23 al sábado 31 de agosto, repletas de actividades para mayores y pequeños: desde cantos de taberna hasta espectáculos familiares o fuegos artificiales.

Los festejos arrancarán el viernes 23 con el encendido de la iluminación y la celebración del festival Tromentelo en el recinto de fiestas Naves de Ojea, y continuará al día siguiente, el sábado 24, con el pregón a cargo de la Coral Lestonnac y cantos de taberna.

La programación de este 2024 pone el foco en la música, con varios conciertos y verbenas a lo largo de estos nueve días. Por las noches, estarán las siguientes orquestas y grupos para sacar a bailar a los vecinos de Cangas y otros municipios cercanos: Dinastía, Gin Toni's, Los Alkar, Xtremo, América de Vigo, Galilea y Gran Parada. El sábado 31 de agosto, último día de las fiestas, tocará Amparanoia en el recinto Nave de Ojea).

Por otro lado, los más pequeños de la casa tienen un hueco muy especial en la agenda de las Festas do Cristo do Consolo, con varios espectáculos familiares para pasar un buen rato: Lila Stars, de Bea Sintriz y As minas do rei Salomón, de Teatro Ghazafelhos.

En la agenda de Treintayseis disponemos del cartel de actividades detallados por días, pero ya adelantamos que los vecinos de Cangas no se pueden perder las ruadas con las charangas Radio Tropical y Lume de Karoso, ni tampoco los espectáculos de fuegos artificiales.