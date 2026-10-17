O Porriño (Pontevedra) celebra los 100 años de Carolina Leiras, la modista que recorrió América

La celebración de un cumpleaños siempre es especial, y más aún cuando se supera el siglo de vida. O Porriño (Pontevedra) celebró este viernes el 100 aniversario de una de sus vecinas más ilustres, Carolina Leiras.

Modista de profesión, vive con su hermana Delia, de 95 años, y dos de sus sobrinos. Rodeada de una familia que la cuida y arropa, Carolina ha celebrado este viernes su cumpleaños, cita que tampoco se pudo perder el alcalde de la localidad pontevedresa, Alejandro Lorenzo.

Los 100 años de Carolina dan para muchas historias. Soltera durante toda su vida, dedicó todas sus energías a su profesión. Su entrega le permitió trabajar como costurera y modista por medio mundo: cruzó el Atlántico y vivió en países como Brasil, Uruguay y Argentina, antes de regresar a su tierra natal.

Como describe el Concello do Porriño en una nota de prensa, si algo caracteriza a esta vecina de la parroquia de Torneiros es su "increíble capacidad de superación". Hace 20 años se curó de un cáncer, así como tuvo que pasar varias veces por los quirófanos, entre ellas, alguna operación de cadera.

De hecho, una desviación de cadera hizo que desde muy joven haya tenido que usar bastón, pero "esto no impide que a sus 100 años tenga una salud de hierro", en palabras de la corporación local.

La longevidad parece ser el sello de la familia. Su hermana Delia apunta a los 100 años y su otra hermana también superó los 90 años antes de fallecer. Además, una tía originaria de Mosende alcanzó la impresionante cifra de 107 años.