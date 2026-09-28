Muere un hombre en Mos (Pontevedra): Hay otro detenido y se apunta a una reyerta de tráfico

Un hombre de 54 años ha fallecido en las últimas horas en Mos tras, presuntamente, verse involucrado en una reyerta de tráfico en la Autovía A-55 (zona de Tameiga, en dirección Vigo). La Guardia Civil detuvo en las últimas horas a otro varón.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fueron varios los particulares que pidieron la intervención de las fuerzas del orden al presenciar una posible reyerta entre dos coches, que se encontraban en el arcén a la altura del kilómetro 10 de dicha vía. Por ello, se dio aviso al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Por otro lado, fuentes del 061 también informaron a Europa Press de que un hombre, G.F.R. de 54 años de edad, había sido trasladado en ambulancia al Álvaro Cunqueiro por estos hechos. Sin embargo, fuentes de la Benemérita solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, añadiendo que se investiga lo sucedido y que por ahora se desconocen las causas de la muerte, ya que se está a la espera del resultado de la autopsia.

Por último, explicaron que se produjo la detención de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio. Tiene 41 años y es vecino de Vigo.