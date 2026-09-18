El Parlamento Gallego aprieta al Concello de Vigo para que resuelva el problema de vivienda en la ciudad

La iniciativa del PPdeG para instar a las distintas administraciones a dar respuesta al "problema" de la vivienda en Vigo ha contado con el respaldo de la comisión segunda del Parlamento de Galicia.

La diputada autonómica Patricia García destacó que la Xunta está realizando "una apuesta decidida" por la vivienda pública en la ciudad, con más de 900 viviendas en distintas fases de desarrollo en San Paio de Navia, además de la preparación de nuevo suelo residencial en el Ofimático y Ramón Nieto para futuras promociones. "Navia es la demostración de que cuando hay planificación, inversión y gestión, las viviendas se pueden hacer. Hay suelo, hay obras y hay promociones en marcha", señaló García.

Sin embargo, la diputada reclamó al Concello de Vigo que utilice las competencias y los recursos de los que dispone en esta materia: "Tiene competencias en urbanismo y en promoción y gestión de vivienda protegida. Lo que no puede hacer es pasarle la pelota a la Xunta mientras pasan los años y las familias siguen esperando", declaró.

La parlamentaria popular puso como ejemplo la creación de EMVIGO, la empresa municipal de vivienda, y reclamó que deje de ser "un instrumento sobre el papel" para convertirse en una herramienta efectiva para construir vivienda pública. "Si el Ayuntamiento puede crear una empresa municipal de vivienda, también puede hacer política municipal de vivienda. Lo que le pedimos es que pase de los anuncios a los hechos", reclamó.

Vivienda protegida

La diputada recordó también que la Xunta no se limita a la construcción de nuevas viviendas, sino que está impulsando actuaciones de rehabilitación, especialmente en el Casco Vello, y planificando nuevos desarrollos para incrementar el parque de vivienda protegida de la ciudad. "La Xunta está construyendo vivienda, preparando suelo y rehabilitando. Ahora queremos que el Ayuntamiento haga su parte", insistió García, quien subrayó que el problema de la vivienda requiere de la colaboración de todas las administraciones, aunque advirtió: "Colaborar no significa que la Xunta tenga que hacer también el trabajo del Ayuntamiento".

"No necesitamos más excusas ni más anuncios. Necesitamos viviendas. La Xunta está haciendo su parte; ahora le toca al Ayuntamiento de Vigo hacer la suya", concluyó.