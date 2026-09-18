Buscan a una joven de 25 años desaparecida en Vigo el 9 de septiembre

Una joven de 25 años de edad está siendo buscada en Vigo desde el pasado 9 de septiembre, día en el que se le perdió la pista. SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición, ocurrida en la urbe olívica.

Según los datos aportados por la entidad, la chica responde al nombre de Meheret G.D., es de complexión delgada, mide 1,55 m de estatura y lleva trenzas rojas y varios piercings.

SOS Desaparecidos aporta el teléfono 868 286 726 y la dirección de correo info@sosdesaparecidos.es para quien pueda aportar información sobre el paradero de esta joven, tal y como ha recogido Europa Press.