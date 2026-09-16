Las panaderías de Vigo examinan el mercado: "Si subes mucho el precio del pan la gente se va a lo industrial"

Céntimo a céntimo hemos dejado muy atrás aquellos tiempos en los que la barra de pan podía costar unos 70 céntimos. La vida sube, la electricidad, insumos, harina y contratos, también, pero repercutir todo esto en el coste final de un bollo, una baguette o una artesana no siempre se recibe de buen grado por parte del consumidor, aunque ese incremento no sea tan sustancial si se compara con el que ha experimentado una cerveza.

Las panaderías de Vigo terminaron su agosto y, con el curso ya empezado, no saben precisar todavía cuál será la subida que experimentará el pan a comienzos de 2027. En enero de 2026 el de la barra subió, en la mayoría de los casos, unos cinco céntimos. No ha habido nuevos incrementos, al menos en algunas de las panaderías del centro de la ciudad consultadas por Treintayseis, en el transcurso del año.

El coste de la barra normal ronda, en estos casos, entre el 1,20 y el 1,25 euros. En Pasti Vigo explican que, sin ser la barra de pan, sí han procedido a subir algunos precios en productos elaborados a base de chocolate, debido al encarecimiento de este insumo, "que experimentó una subida muy grande". También las cremas y otros ingredientes se han encarecido en los últimos tiempos, y esto ha llevado a una subida de precios generalizada en las pastelerías.

Con todo, en esta panadería viguesa, el pan -independientemente de que sea centeno o artesano- tiene un coste de 1,20. "A primeros de año siempre se sube, pero aquí no lo hicimos", remarcan. "A veces es preferible no hacerlo", añaden.

Pan gallego. shutterstock

Un mercado que "fluctúa mucho"

En el resto de panaderías de la zona la situación es prácticamente similar. En la Madrileña, pese a la subida de la harina y de las levaduras, "nos hemos intentado mantener en los mismos precios". Con todo, la última subida, de cinco céntimos la barra, fue inevitable: "Ese mercado de las harinas y las levaduras y de los insumos de las panaderías fluctúa mucho. Entiendo que, a principios de año, se mirará otra vez y el sector valorará si subir o no", señala Tatiana, trabajadora en esta panadería del centro vigués. Del mismo modo, han intentado no tocar el precio de los productos de pastelería.

"Muchas veces nos dicen eso de que el pan está muy caro, pero es verdad que es que todo ha subido", cuentan en La Madrileña. "Tampoco se puede comparar el súper con una panadería. Entiendo que, en general, en nuestro sector, nos contenemos mucho con los precios, porque igual si los subes mucho la gente se tira a lo industrial. No siempre se valora lo artesano, lamentablemente", añaden.

La última subida de precios es la que se mantiene también en la Panadería Rosalía. Aquí también se subió el precio del pan cinco céntimos el pasado mes de enero. "Es verdad que hay gente que te dice eso de 'ah, ¿ha subido el pan?' Pero bueno fueron cinco céntimos", remarca una trabajadora, quien todavía desconoce cuál será la subida de 2027.