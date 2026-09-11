Vigo defiende el baldeo de Inés Pérez de Ceta y Rosalía durante la restricción de agua "por el nivel de suciedad"

El regidor olívico, Abel Caballero, informó este viernes de que el Concello afronta la limpieza de viales como Inés Pérez de Ceta o Rosalía de Castro durante la restricción del consumo de agua por la sequía al constatar que ambas cuentan con "un elevado nivel de suciedad".

Con respecto a lo anterior, el primer edil vigués insistió en que el Concello ordena baldeos selectivos "cuando es necesario", apostillando que, "desde hace meses", en Vigo no se realizan de forma masiva.

Con todo, Abel Caballero recordó que Vigo sigue a la espera de la respuesta de la Xunta a la petición del Ayuntamiento de afrontar los baldeos con agua procedente de la potabilizadora. "Se lo pedimos a la Xunta y lleva años sin contestarnos", remarcó.

Construcción de la presa en el río Oitavén

El Gobierno vigués mantiene que la administración gallega sigue sin dar una solución al problema de la sequía "más allá de anunciar que lo arreglará en el año 2070".

Por otro lado, Caballero sigue insistiendo en su propuesta de construir una presa en el río Oitavén para asegurar el abastecimiento de agua en época de sequía o en situaciones de mínimos históricos de reservas hídricas, y especialmente a la localidad de Baiona, que en estos momentos se abastece con los recursos de la presa de Eiras. "Alfonso Rueda está poniendo en peligro a Vigo al no hacer las presas aguas arriba, porque la sequía nos amenaza y va a vaciar Eiras", afirmó.

El regidor pregunta a la Xunta cómo va a solucionar el problema de la sequía en Baiona, ya que hasta el momento solo Vigo colabora con el suministro de agua del embalse de Eiras.

El PP acusa a Caballero de mentir

La portavoz del PP en la ciudad de Vigo, Luisa Sánchez, ha acusado a Caballero de mentir: "Dijo, literalmente, que se suprimían los baldeos en la ciudad de Vigo. Lo dijo él, no el Partido Popular. Hoy reconoce que era mentira. Otra más", censuró. "Y pone como excusa que la calle estaba sucia. Pues, señor Caballero, tendría usted que baldear toda la ciudad", anotó.

Para Sánchez, el alcalde vigués solo está interesado "en la polémica en torno al agua". Y ha añadido, "como con Peinador, con el Mundial, con la A-55…" Además, le ha insistido en que reduzca "las fugas" de agua en la red de Vigo, pues "están por encima del límite legal. Si usted hiciese su trabajo, no perderíamos casi uno de cada cuatro litros".