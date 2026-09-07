La Xunta de Galicia aprueba la cesión gratuita a Vigo de la antigua estación de autobuses

El Consello de Goberno de la Xunta de Galicia ha aprobado este lunes la cesión gratuita al Concello de Vigo de la antigua estación de buses de la Avenida de Madrid. La corporación local deberá remitir cada tres años información que justifique el uso de estos terrenos.

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sólo contempla usos como zona verde y viario para esta parcela, abandonada desde hace tres años con el traslado del servicio de transporte a la estación intermodal ubicada junto al centro comercial Vialia Vigo.

Según ha detallado el gobierno autonómico, el Concello deberá remitir cada tres años información que justifique la utilización de los terrenos. En este sentido, cabe recordar que el alcalde Abel Caballero defendió en múltiples ocasiones que la antigua estación debería pasar a ser de propiedad municipal una vez dejó de tener el uso acordado.

El Concello de Vigo había solicitado inicialmente la reversión del inmueble, una fórmula que la Xunta considera jurídicamente inviable después de analizar las circunstancias en las que fueron adquiridos los terrenos. Así lo informó Treintayseis cuando el gobierno gallego anunció el ofrecimiento de la parcela en julio de este año.

Y es que, tras estudiar las distintas alternativas, el Gobierno gallego sostiene que la cesión gratuita es la opción más adecuada para que el Concello pueda disponer del espacio. Entonces, instó al gobierno municipal a presentar una petición formal en los términos planteados para "iniciar el expediente y formalizar la resolución".

Entonces, el regidor olívico confirmó que su corporación aceptaría la cesión gratuita, pese a rechazar que se trata de una concesión voluntaria del gobierno autonómico: "No nos regalan nada. No es una cesión magnánima que la Xunta le haga al Ayuntamiento de Vigo, es que es nuestro y es nuestro derecho".