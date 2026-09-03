Vigo licita por 169.000 euros el nuevo parque canino de Barreiro de más de 1.100 metros cuadrados

El Concello de Vigo aprobará este viernes en la Xunta de Goberno Local la contratación de las obras del nuevo parque canino de Barreiro con un presupuesto próximo a los 169.000 euros.

El Concello abrirá así el procedimiento de licitación para ejecutar un recinto de 1.105 metros cuadrados en la zona verde del parque de Barreiro, concebido como "un área de ocio para perros con amplios espacios compartidos", según ha explicado el alcalde, Abel Caballero.

El nuevo espacio estará completamente vallado para permitir que los animales corran y se ejerciten con seguridad y contará con elementos para el juego, el paseo y el ejercicio, además de zonas de descanso desde las que los propietarios podrán vigilar a sus mascotas.

También se instalarán bancos, una fuente, papeleras, una red de recogida de aguas pluviales y una boca de riego para facilitar la limpieza. Los juegos serán de madera de pino para integrarlos en un entorno "un poco boscoso", según ha definido Caballero, donde se protegerá el arbolado existente y se incorporarán nuevos árboles y arbustos.

Barreiro será el primero de los nueve nuevos parques caninos proyectados por el Concello, con una inversión conjunta "muy por encima del medio millón de euros".

Los siguientes estarán situados en Navia, rúa Faisán, Rivadavia, A Bouza, el parque de Atalaia, el parque Maruxa Mallo, la avenida de Castelao y la zona del Calvario hacia la avenida del Aeropuerto.

Vigo cuenta actualmente con más de 45.000 perros registrados y dispone ya de áreas caninas en García Picher, de unos 500 metros cuadrados, y Ponte Nova, junto al paseo del Lagares, con 14.000 metros cuadrados.