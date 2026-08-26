Ya hay fecha para la activación de las rampas de Pintor Colmeiro, en Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este miércoles la fecha de la activación de las rampas de Pintor Colmeiro, acondicionadas en los últimos meses.

Tras Pintor Lugrís es el turno para avanzar, desde Colmeiro, en el proyecto Vigo Vertical. Será este jueves cuando comiencen a funcionar, según el alcalde vigués. Todo lo anterior tras superar los trámites de seguridad y revisiones pertinentes.

Así, la recepción de la obra se llevará a cabo mañana jueves y, tras ella, se pondrá en marcha la infraestructura: Salvarán un desnivel de 10 metros. "En la parte alta está un centro de salud, por lo que es importante haberlas hecho", se reiteró el primer edil vigués.

Las nuevas rampas de Pintor Colmeiro serán una realidad gracias a una inversión previa de dos millones de euros, que también permitió ampliar aceras en la zona y mejorar los sistemas de saneamiento y abastecimiento. También se introdujo nueva iluminación, zonas verdes y mobiliario urbano.

Luisa Sánchez acusa a Caballero de ocultar la participación de la Diputación

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y portavoz del PP en el Concello de Vigo, precisó que estas obras han sido posibles gracias a una inversión provincial de 1,9 millones de euros (el 68% del total) y que el Concello de Vigo "ha completado" el presupuesto con el 32% restante.



Una apuesta por la ciudad, han dicho desde el ente provincial, que Caballero "ha vuelto a ocultar este miércoles", demostrando que el único problema existente para avanzar en los convenios de 2026 y 2027 es su negativa a reconocer el esfuerzo inversor de la Diputación con Vigo. "Para él, el problema no es que yo consiga inversiones para Vigo; el problema es que se sepa", ha apuntado Luisa Sánchez.



El importe destinado a la calle Pintor Colmeiro, ha dicho Sánchez, procede de los 6,2 millones de euros que rescató en 2024, a su llegada a la Diputación de Pontevedra, debido a la falta de ejecución del gobierno local. "Una inejecución que el propio Caballero admitió por aquel entonces con la firma pública junto al presidente provincial, Luis López, de los tres nuevos convenios resultantes de ese rescate (Pintor Colmeiro, rúa San Roque y ascensor de Juan Ramón Jiménez)", han apostillado desde la Diputación.



Sánchez ha instado al Gobierno Local a aprobar los convenios para humanizar la calle Rosalía de Castro y la calle Doutor Carracido. "Dos actuaciones a las que la administración provincial dedicará 3,8 millones de euros. Además, el Concello de Vigo sigue sin concretar el destino de los 1,2 millones restantes que están consignados en el presupuesto de la Diputación para este ejercicio 2026", han dicho. "Tampoco ha efectuado propuesta alguna para el año 2027", han añadido.



Por último, la Diputación de Pontevedra ha propuesto al Ayuntamiento vigués que la comisión de seguimiento del convenio de Finca Matías se reúna el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 11:00 horas en la sede de Vigo. El objetivo es emitir el informe preceptivo para seguir avanzando en la prórroga de dicho convenio y salvar así una inversión de 2,5 millones de euros.