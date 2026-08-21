Hallan el cuerpo sin vida del vecino desaparecido en Vigo desde el pasado domingo

José Óscar Mosquera Santás, el vecino de Vigo al que se buscaba desde el pasado domingo, ha sido hallado sin vida en las últimas horas en la ciudad olívica.

Según ha podido saber Europa Press, el hombre ha sido encontrado, sin signos de violencia, en la zona de A Florida, y su hijo había hecho público un llamamiento a través de redes sociales hace unos días, advirtiendo de que José Óscar llevaba "semanas desorientado".

Este vecino de Vigo fue visto por última vez el pasado domingo, cuando salió de su domicilio en la zona de Alcabre, y su familia pidió ayuda para localizarlo, apuntando que estaba "enfermo". Asimismo, señalaba que José Óscar solía "parar" por las zonas de Gran Vía, calle Marín de Coia, Balaídos, Fragoso y A Florida.