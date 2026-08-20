El incendio de Ponteareas (Pontevedra) está controlado tras arrasar 70 hectáreas

El incendio forestal declarado el martes en Ponteareas (Pontevedra) está controlado desde las 20:49 horas del miércoles. Así lo ha informado este jueves la Consellería de Medio Rural, que estima que el fuego ha arrasado hasta ahora 70 hectáreas.

El incendio del municipio pontevedrés se inició a las 17:30 horas del martes en la parroquia de Nogueira. A la mañana siguiente, poco después de las 09:30, la Xunta lo dio por estabilizado.

Entonces, Medio Rural estimaba la superficie en 60 hectáreas, una cifra que en la última actualización calcula en 10 más.

Para su extinción se han movilizado a seis técnicos, 25 agentes, 37 brigadas, 29 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Entre los medios desplegados también estuvieron medios estatales, concretamente dos brigadas —BRIF Laza y BRIF Tabuyo— y cuatro helicópteros.

Además de dar por controlado este, ha informado de que a las 21:00 quedó extinguido un conato de incendio registrado esa misma tarde en la parroquia de Pías. Este fuego se inició a las 14:08 horas del propio día y calcinó un total de 0,6 hectáreas, de las que 0,5 corresponden a monte raso y 0,1 a monte arbolado.

Extinguido un incendio en Lugo

Por otra parte, el incendio originado en la parroquia de Bóveda, cerca de la ciudad de Lugo, durante la tarde del miércoles quedó extinguido a las 00:38 horas de la madrugada del jueves.

En concreto, se inició a las 16:54 horas y el humo era visible desde diferentes puntos de la ciudad y causó alarma entre los ciudadanos por su proximidad.

En las tareas de extinción participaron cinco agentes, 10 brigadas, seis motobombas, una pala, un helicóptero y dos aviones.