Extinguido el incendio de Ponteareas (Pontevedra) tras calcinar más de 76 hectáreas

Incendio forestal en Ponteareas (Pontevedra), en la parroquia de Nogueira. Concello de Ponteareas

El fuego originado el pasado martes en la parroquia de Nogueira, en Ponteareas, se ha dado por extinguido tras calcinar más de 76 hectáreas. Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural.

El incendio, que comenzó a las 17:39 horas hace dos días, quedó extinguido a las 19:16 horas de este jueves y afectó a una superficie de 76,25 hectáreas de monte arbolado.

Para hacer frente a las llamas se movilizaron, en total, siete técnicos, 27 agentes, 41 brigadas, 33 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono gratuito 085, para llamar en caso de detectar algún incendio forestal, tal y como ha recogido Europa Press.