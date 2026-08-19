Caballero ofrece "cooperación total" a la nueva rectora de la Universidade de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo. Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado este miércoles su "cooperación total" a la nueva rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, durante el primer encuentro institucional celebrado en la Alcaldía desde que asumió el cargo.

Caballero calificó la reunión de "magnífica" y destacó la voluntad de colaboración entre el Concello y la institución académica. En el encuentro también participaron la vicerrectora de Personal Docente, Rebeca Díaz, y el vicerrector de Transferencia e Innovación, Rafael Comesaña.

Entre los asuntos abordados figura la necesidad de buscar nuevos espacios para la Universidade de Maiores. Sobre la mesa se plantearon alternativas como la Escola de Comercio o las instalaciones de Ingeniería Industrial en Torrecedeira.

La reunión sirvió también para analizar la cesión del edificio de la ETEA vinculado a Zona Franca, además de diferentes cuestiones relacionadas con la investigación y la actividad desarrollada por la Universidade de Vigo.

Otro de los principales temas tratados fue la mejora del transporte público hasta el campus. El alcalde señaló que la presencia de estudiantes en nuevas zonas de la ciudad está generando distintas necesidades de movilidad y avanzó que solicitará a la empresa que resulte adjudicataria de la concesión del autobús urbano que analice con detalle las rutas y los lugares de origen de los universitarios.

"Mejoraremos esta cuestión", aseguró Caballero, que reiteró el "apoyo total" del Concello a la institución académica.

El regidor defendió que "la Universidad fue el avance más importante que Vigo tuvo nunca" y se comprometió a seguir buscando soluciones para mejorar sus servicios e instalaciones.