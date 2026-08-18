Vigo afronta su último día de calor extremo tras una noche "caribeña"

Tras el lunes festivo, Vigo afronta su cuarto día consecutivo con temperaturas por encima de los 30 grados en este martes de agosto.

Dice la previsión de MeteoGalicia que las máximas rondarán los 33 grados con mínimas de 23. Será entre las 12:00 y las 14:00 horas cuando se alcancen las temperaturas más altas, y todo apunta a que la ciudad olívica volverá a vivir una noche con temperaturas caribeñas.

De hecho, del lunes al martes los termómetros no bajaron de los 23 grados durante la madrugada, unas mínimas que son las previstas también para esta próxima noche.

Estas temperaturas han provocado que se haya decretado la alerta naranja en el litoral de Pontevedra, así como en la zona del Baixo Miño, entre las 15:00 y las 21:00 horas; mientras, en el interior de Ourense, la alerta se tiñe de rojo.

Pero según MeteoGalicia, este calor va llegando a su fin: el miércoles y el jueves, las máximas oscilarán entre los 26 y 27 grados, y el descenso en las temperaturas continuará durante lo que resta de semana.