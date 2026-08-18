Caballero denuncia la "dejadez" de la Xunta en la estación de autobuses: "Aquello es una catástrofe"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado de nuevo contra la "dejadez" de la Xunta de Galicia respecto a la estación de autobuses de la ciudad olívica. "Aquello es una catástrofe", ha sentenciado en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Así, el regidor olívico ha denunciado la "suciedad", los "problemas de salubridad" y "gente durmiendo en toda aquella zona. "No lo quieren resolver", ha asegurado, pese a que la Xunta de Galicia anunció la semana pasada la instalación de un cierre en la terminal.

"Tenemos la peor estación de autobuses de toda España", ha afirmado Caballero, que ha calificado de "dejadez absoluta" la actitud del ente autonómico, así como ha criticado al Partido Popular (PP) de Vigo por mantenerse "calladito" al respecto.

El alcalde ha exigido a la Xunta de Galicia que "tiene que buscar ocupación habitacional para la gente allí durmiendo. "La competencia y la obligación de las personas sin techo es de la Xunta", ha indicado.

"Todo aquello que tiene que ver con Vigo, la Xunta de Galicia está encantada de que no funcione", ha afirmado Caballero, que ha solicitado un "arreglo de forma inmediata". "La ciudad más importante de toda Galicia para ellos no existe", ha concluido.