Un vecino de Teis se harta de esperar al Concello de Vigo y cubre él mismo los socavones

Los vecinos del barrio vigués de Teis han dicho "basta" a la falta de respuesta del Concello de Vigo y han decidido actuar por su cuenta. Ante el mal estado de varias calles del barrio, un vecino ha optado por asfaltar él mismo varios socavones situados en la entrada del aparcamiento público próximo al mercado.

Desde hace meses, la Asociación de Vecinos y decenas de particulares han trasladado al Concello sus quejas por el deterioro de las vías, especialmente en el entorno del aparcamiento público, que presenta numerosos desperfectos y grandes socavones que dificultan la circulación de vehículos.

Ante lo que califican de "pasotismo" por parte de la administración municipal, uno de los vecinos decidió tomar cartas en el asunto y reparar por su cuenta los dos grandes baches que se encontraban justo en el acceso al aparcamiento.

"Es un peligro, podría haber un accidente en cualquier momento", denuncian los vecinos, que aseguran llevar meses reclamando una solución al Concello de Vigo sin obtener respuesta.