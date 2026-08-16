Miles de vigueses desafían al calor para celebrar San Roque en Vigo

El intenso sol y las elevadas temperaturas no fueron suficientes para alejar a los miles de fieles que este domingo por la mañana acudieron a la Finca de San Roque, en Vigo, para rendir homenaje al patrón popular de la ciudad.

A las 12:00 horas daba comienzo la eucaristía en memoria de los fallecidos de la Hermandad y de los devotos de San Roque. Durante más de una hora, los asistentes permanecieron bajo un intenso sol para participar en la celebración religiosa, que dio paso posteriormente a la tradicional procesión del santo.

Entre los asistentes se encontraban diversas personalidades políticas de la ciudad, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, Luisa Sánchez; y el concejal de Parques y Jardines, Comercio y Fiestas Especiales, Ángel Rivas González.

Una vez finalizados los actos religiosos, muchos vigueses prolongaron la jornada en la tradicional romería, donde disfrutaron de la gastronomía típica, con el churrasco y el pulpo como grandes protagonistas.

El santo, conocido popularmente como el "milagreiro", comparte el patronazgo popular de la ciudad con la Virgen de la Asunción, cuya festividad se celebra el día anterior -15 de agosto-.

La figura de San Roque adquirió especial relevancia en la Edad Media, cuando numerosos fieles se encomendaron a él durante los episodios de peste que asolaron Europa, ya que era considerado tradicionalmente el protector frente a las epidemias y las enfermedades contagiosas.

En Vigo, la tradición sitúa la llegada del santo en 1598, coincidiendo con uno de los episodios de peste que golpearon la ciudad y que, según las crónicas y la tradición popular, provocó 2.000 muertes entre los vigueses. La leyenda cuenta que, tras la llegada de San Roque, la epidemia remitió y la ciudad comenzó a recuperarse. Desde entonces, su figura quedó estrechamente vinculada a la protección de los vigueses.