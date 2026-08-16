Activo un incendio forestal en Moaña (Pontevedra)

Incendio forestal registrado en Moaña (Pontevedra) en el mediodía del 16 de agosto de 2026 EP

Moaña (Pontevedra) ha registrado en la mañana de este domingo un incendio forestal, declarado a las 12:08 horas en la parroquia de Meira.

No obstante, la Consellería do Medio Rural informa a Europa Press de que todavía no dispone de una estimación provisional de hectáreas. Actualmente, trabajan en la extinción del fuego dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

Este no es el único fuego en activo en Galicia, ya que un incendio originado el sábado en O Riós (Ourense) calcina 30 hectáreas. En la pasada tarde, obligó a Medio Rural a declarar la situación 2 por su proximidad al núcleo de población de Fumaces, que sin embargo ya ha sido desactivada.

Al mismo tiempo, Medio Rural dio por estabilizado en la noche del sábado un incendio en Melón (Ourense), que ha calcinado 5 hectáreas desde que se originó en la parroquia de Quins. Hasta allí ha movilizado a 16 agentes, 28 brigadas, 20 motobombas, tres técnicos, dos palas, cuatro aviones y tres helicópteros.