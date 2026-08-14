Trabajadores de Lugove se concentran en Vigo ante la "explotación laboral" que aseguran sufrir

Decenas de trabajadores de Lugove, concesionaria del servicio gallego de transporte público interurbano en el Baixo Miño y en el Val Miñor, se han concentrado este viernes en la estación de autobuses de Vigo en una nueva jornada de huelga ante la "explotación laboral" que viven: "La empresa en ningún momento tiene intención de negociar".

Convocados por la CIG, empleados de la compañía han lamentado las condiciones "precarias" que padecen en su trabajo, con jornadas de amplitud de hasta 15 horas que incluyen paradas por el medio "que no se pagan" y "lejos de casa o de la base, con el uniforme y sin poder desplazarte".

Según indica el delegado de la CIG en la empresa, Anxo Taboada, la plantilla supera los 60 empleados, aunque debido a las bajas operan unos 45. Hoy un 50% ha decidido acudir a la concentración, que impidió la salida de algún autobús, aunque respetó los servicios mínimos.

En declaraciones a Europa Press, Taboada ha lamentado que la empresa "no quiera negociar" porque "le sale a cuenta" y "no va a contratar más personal". Además, él considera que Lugove está esperando a que la Xunta renueve el contrato y ponga más dinero sobre la mesa.

No obstante, el sindicalista ha asegurado que el Gobierno gallego les ha indicado que todavía no está finalizado el pliegue de condiciones del próximo contrato, por lo que no se espera que pueda haber cambios hasta mediados del año que viene.

Por todo ello, seguirán protestando para reclamar mejoras laborales. La próxima huelga será el viernes 28 de agosto, aprovechando que es un día de multitud de desplazamientos de turistas, al igual que la jornada de hoy.