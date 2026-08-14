El Concello de Vigo mantiene la recomendación de no bañarse en la Praia da Punta

El Concello de Vigo mantiene la recomendación sobre no bañarse en la Praia da Punta tras unos nuevos análisis que han arrojado un resultado desfavorable.

Así, tal y como han indicado en un nuevo comunicado, los servicios municipales han vuelto a revisar tanto el funcionamiento de la depuradora como las redes de saneamiento de la ciudad y, al igual que en las comprobaciones anteriores, no se ha detectado ninguna fuga ni incidencia en el sistema de saneamiento.

Ante esta situación, se continúa investigando las posibles causas que puedan estar detrás de los resultados de los análisis.

Está prevista una nueva toma de muestras este domingo, cuyos resultados se conocerán el próximo martes.