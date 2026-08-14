La calle Doutor Carracido de Vigo será renovada con una inversión de 3 millones de euros

La Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra dio luz verde este viernes al convenio de colaboración con el Concello de Vigo para invertir 3 millones de euros en la humanización de la calle Doutor Carracido y avanzar en la mejora de la ciudad.

Como ya había adelantado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, la institución provincial aportará cerca del 70% del presupuesto del proyecto, con una inversión de aproximadamente 2,2 millones de euros, en un nuevo avance en el compromiso de la Diputación con el desarrollo de la ciudad.

Según detalló el presidente provincial, Luis López, los técnicos provinciales ya remitieron al Concello la revisión del proyecto para poder proceder a la aprobación del convenio, que permitirá avanzar en una actuación que busca convertir esta calle del barrio vigués de Lavadores en un espacio más cómodo y accesible, más amable y seguro para los vecinos.

En concreto, se procederá a la ampliación y renovación de las aceras, al asfaltado integral de la calzada, a la instalación de nuevo mobiliario urbano, a la renovación de las infraestructuras subterráneas, a la mejora de la iluminación y a la puesta en valor del espacio público.

Los trabajos, una vez adjudicados, tendrán una duración de doce meses y, como explicó el presidente Luis López, "son una muestra más del compromiso absoluto que tiene esta Diputación con Vigo, compromiso que se cuantifica en más de 56 millones de euros".