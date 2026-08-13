Muere el gallego Víctor Coyote, fundador de la banda Los Coyotes, a los 68 años de edad

El gallego Víctor Aparicio (Tui 1958) ha fallecido este jueves a los 68 años de edad. El sello discográfico del músico y fundador de la banda Los Coyotes ha compartido la triste noticia en las últimas horas. "Una persona y un artista único e irrepetible, de esos seres que nunca miraban hacia atrás y siempre miraban hacia delante. Todo lo bueno está por venir", ha añadido El Volcán en su cuenta de Instagram.

Además de su trayectoria musical, ha desarrollado una intensa actividad como diseñador gráfico, pintor, ilustrador, autor de cómic, escritor y realizador de videoclips y documentales, tal y como ha apuntado Europa Press.

A finales de los años 70, el artista gallego fundó en Madrid Los Coyotes, formación vanguardista en la escena del rock español de los años 80. Inicialmente adscrita a corrientes como el 'rockabilly' y el 'punk', la formación derivó hacia la integración de géneros latinos como la cumbia o el merengue en sus composiciones de rock.

Su discografía incluye trabajos como 'Mujer y sentimiento' (1985) o 'Las calaveras' (1988) y temas como 'Esta noche me voy a bailar' o '300 kilos'. El grupo se disolvió a comienzos de la década de 1990.