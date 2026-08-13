Interrumpido el suministro de luz del centro de Vigo durante 30 minutos

Gran parte del centro de Vigo se quedó a oscuras desde poco después de las 12:00 horas de este jueves. El apagón afectó a varias de las principales vías de la zona, entre ellas García Barbón y la calle Oporto. Con todo, la luz volvió poco antes de las 13:00 horas.

Según han trasladado fuentes presentes en el lugar a Treintayseis, la falta de suministro eléctrico afectó a numerosas viviendas y negocios, así como a los elementos de señalización del tráfico.

La incidencia también está condicionando la actividad de algunos establecimientos. "Estaba intentando pedir un café y no les funcionaba la cafetera", aseguraba una usuaria.