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Interrumpido el suministro de luz del centro de Vigo durante 30 minutos
La luz volvió poco antes de las 13:00 horas
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Gran parte del centro de Vigo se quedó a oscuras desde poco después de las 12:00 horas de este jueves. El apagón afectó a varias de las principales vías de la zona, entre ellas García Barbón y la calle Oporto. Con todo, la luz volvió poco antes de las 13:00 horas.
Según han trasladado fuentes presentes en el lugar a Treintayseis, la falta de suministro eléctrico afectó a numerosas viviendas y negocios, así como a los elementos de señalización del tráfico.
La incidencia también está condicionando la actividad de algunos establecimientos. "Estaba intentando pedir un café y no les funcionaba la cafetera", aseguraba una usuaria.