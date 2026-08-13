Se busca al creador de la estatua de Iago Aspas: El Concello pagará hasta 200.000 euros

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este jueves que mañana viernes, en Xunta de Goberno, se aprobará la contratación del concurso de ideas para el diseño y la realización de la escultura dedicada a Iago Aspas. "Es el homenaje que merece por parte de la ciudad", insistió Caballero.

El concurso de ideas contará con un presupuesto de 15.000 euros, en concepto de gastos por la elaboración de las propuestas y puesta a disposición del Concello de Vigo. En este sentido, el concurso de ideas tendrá tres premios: 9.000, 4.000 y 2.000, respectivamente. El ganador será el encargado de la realización de la escultura, en la que se invertirán 200.000 euros -como máximo-.

El emplazamiento de la escultura será el exterior del Estadio de Balaídos: "Iago Aspas es la figura más destacada del deporte en Vigo", aseveró Caballero. "Máximo goleador y representante de valores como arraigo y compromiso con la ciudad. Su trayectoria es un elemento de cohesión social y de orgullo colectivo", concluyó.