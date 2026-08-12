Vigo desarrolla un operativo de seguridad por el eclipse: "Vamos a actuar con drones"

El Concello de Vigo ha desarrollado un amplio dispositivo de seguridad integrado por diferentes profesionales para velar por la seguridad en la ciudad con motivo del eclipse.

Así lo anunció esta mañana el regidor local, Abel Caballero, quien precisó que el operativo está integrado por la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, operarios del servicio de limpieza y de mantenimiento de parques y jardines, y también medioambiente. "Vamos a hacer un seguimiento de la situación de la ciudad, vamos a actuar con drones, a hacer vigilancia en zonas con masa forestal para evitar incendios y también a controlar las aglomeraciones", señaló Caballero, quien pidió la "máxima precaución", especialmente, para evitar incendios.

Por último, Caballero pidió a la ciudadanía que emplee gafas homologadas para contemplar este fenómeno. "Es un gran espectáculo, pero hay que verlo con atención, precaución y cuidado", concluyó el regidor.