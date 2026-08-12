Puesto vacante en el PP de Nigrán (Pontevedra): La formación busca líder tras la dimisión de Pino

El Partido Popular de Nigrán ha comenzado su reorganización y la búsqueda de un nuevo líder que pueda sustituir a la hasta ahora portavoz y presidenta local, María José Pino, quien presentó su dimisión.

El presidente provincial del Partido Popular de Pontevedra, Luis López, y la secretaria general de la formación, Luisa Piñeiro, presidieron una reunión de trabajo con el PP en la localidad para poder designar un nuevo candidato en los próximos 2 meses.

Durante el transcurso del encuentro, los líderes provinciales trasladaron un mensaje de "absoluta tranquilidad, normalidad institucional y, sobre todo, de total confianza en el capital humano que integra el PP de Nigrán".

Luis López quiso aprovechar el momento para agradecer explícitamente "el esfuerzo, la dedicación y el trabajo" realizado por María José Pino durante su etapa al frente del grupo municipal, deseándole lo mejor en el ámbito personal y profesional.

El objetivo de este encuentro también fue potenciar la labor de fiscalización y planificar las iniciativas que se llevarán al pleno municipal a corto y medio plazo, consolidando al PP, tal y como aseveraron desde el partido, "como la única alternativa real de gobierno frente al actual ejecutivo local".