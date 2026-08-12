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Evacuada al puerto de Vigo una persona que sufrió un traumatismo en Cíes

El Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo movilizó hasta la isla la embarcación Salvamar Mirach

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Una persona ha tenido que ser evacuada de las Islas Cíes tras sufrir una caída, tal y como ha recogido en los últimos minutos Europa Press.

Pontevedra, Galicia, Spain; September 2018: view of bullring ready for bullfighting with bullfighter statue, in the historical center of the city

El Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo movilizó hasta la isla a la embarcación Salvamar Mirach.

A su llegada al puerto de la ciudad olívica, la persona herida, que presentaba un traumatismo, fue trasladada en ambulancia al centro hospitalario de referencia.