Evacuada al puerto de Vigo una persona que sufrió un traumatismo en Cíes

Una persona ha tenido que ser evacuada de las Islas Cíes tras sufrir una caída, tal y como ha recogido en los últimos minutos Europa Press.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo movilizó hasta la isla a la embarcación Salvamar Mirach.

A su llegada al puerto de la ciudad olívica, la persona herida, que presentaba un traumatismo, fue trasladada en ambulancia al centro hospitalario de referencia.