Se entrega a la Guardia Civil el conductor que presuntamente se dio a la fuga tras herir a una agente en Salceda (Pontevedra)

El hombre que se dio a la fuga tras dejar herida a una agente en una persecución ocurrida en Salceda de Caselas (Pontevedra) el pasado 23 de julio se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de O Porriño este miércoles.

Según fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, fue sobre las 10:15 horas de esta mañana cuando el varón, acompañado de su abogado, se presentó en las instalaciones de la Guardia Civil, una vez era conocedor de que los investigadores conocían su identidad y estaba siendo buscado. Todo ello después de más de 20 días en paradero desconocido.

Al hombre se le atribuyen hasta seis delitos: dos delitos contra la seguridad vial, uno de atentado a agente de la autoridad, otros dos delitos de lesiones y uno de daños.

A disposición judicial

Por todo ello, sobre las 12:00 horas fue puesto a disposición judicial del Juzgado número 3 de O Porriño, en funciones de guardia, que lo ha dejado en libertad pendiente de volver a ser citado.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:00 horas del 23 de julio, cuando el conductor se dio a la fuga en Salceda tras provocar un accidente durante una persecución en la que resultó herida una policía local del municipio pontevedrés.

Los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba por el centro del pueblo, ante lo cual el conductor emprendió su huida. Así se inició una persecución desde la calle Vigo hasta el barrio de Maceira, en Parderrubias, por la carretera paralela a la PO-510.

Durante la persecución se produjo una colisión después de que el conductor fugado detuviese la marcha de forma repentina e iniciase una maniobra de marcha atrás, con lo que impactó contra el vehículo policial.