Adjudicada la gestión de la Escuela Infantil de Bembrive, en Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, informó este lunes de la adjudicación de la gestión de la Escuela Infantil de Bembrive, en Vigo -cuenta con dos líneas- por un valor de 1,8 millones de euros -450.000 euros anuales-.

Se mejorarán, por un lado, las horas de servicio de orientación familiar y también se incrementará el material didáctico.

Por otro lado, en agosto se abordarán obras de mejora en la Escuela Infantil de Navia -por 25.000 euros-. En el Colegio Atalaya de Teis se impermeabilizará, por medio de una partida de 80.000 euros, la terraza.

Abel Caballero recordó que cada año se ofertan 438 plazas en las escuelas infantiles, que son "completamente gratuitas", incluido el comedor.