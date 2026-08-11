Niños de Nigrán (Pontevedra) construyen cámaras para ver el eclipse de forma segura

El Concello de Nigrán organizó un taller de construcción de cámaras oscuras con el objetivo de que los más pequeños, participantes en el campamento municipal, puedan presenciar el eclipse de manera segura. Fue el grupo de observación y divulgación astronómica Astrolavista el encargado de dirigir la actividad, en la que se empleó material reciclado. También se ofreció a los más pequeños la posibilidad de observar el Sol de forma segura desde tres telescopios diferentes.

El dispositivo se fabrica con una simple caja de cartón y permite capturar y proyectar una imagen en su interior mediante un principio óptico básico. La luz penetra por un pequeño orificio practicado en uno de los laterales y se refleja en el lado opuesto, generando una imagen invertida de aquello que se encuentra frente al agujero. Con esta cámara se puede observar el eclipse proyectado y, por lo tanto, sin posibilidad de sufrir ningún daño en la vista.

El Concello de Nigrán ofrecerá el propio miércoles una experiencia guiada por el mismo grupo astronómico en el entorno del pinar de Praia América -entre las 19:00 horas y las 21:30 horas- que enlazará a continuación con la observación de las Perseidas -a partir de las 22:00 horas-. Allí habrá monitores certificados por la Fundación Starlight y miembros de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España.

Durante el eclipse dispondrán de varios telescopios, un proyector y portátil, siendo necesario acudir con gafas certificadas. Por su parte, para la observación de las conocidas como lágrimas de San Lorenzo -que estarán en su máximo apogeo-, realizarán allí mismo una orientación celeste empleando un puntero láser y un telescopio nocturno.

"La coincidencia con las Perseidas convierte la jornada en una doble oportunidad única para disfrutar de ambos fenómenos mientras expertos nos explican la física que hay detrás", explica el alcalde, Juan González, quien lleva cerca de una década organizando cada mes de agosto una observación de las Perseidas.

El municipio de Nigrán se encuentra en una zona de eclipse parcial extremo (más del 99 %), lo que ofrecerá una experiencia visual y atmosférica casi equivalente a la totalidad: oscurecimiento notable del ambiente, descenso de la temperatura, posible aparición de planetas en el cielo y un horizonte litoral privilegiado hacia el oeste para seguir el fenómeno. Tendrá que pasar más de un siglo para vivir una situación similar.

Por otra parte, la lluvia de meteoros conocida como Perseidas o lágrimas de San Lorenzo se encuentra en esta fecha en su momento más prolífico del año. En este caso, los monitores, además de explicar en qué consiste el fenómeno visible durante esta noche, divulgarán también la mitología relacionada.